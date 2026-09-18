Roma – Inter è già sfida scudetto

Sono passate solo 4 giornate dall’inizio del campionato ma la Serie A sembra aver già incoronato le sue regine: Roma e Inter guidano la classifica a punteggio pieno e si proiettano verso un duello scudetto emozionante che, probabilmente, ci accompagnerà per tutta la stagione. Il primo appuntamento è fissato in questa quinta 5° di campionato, all’Olimpico, dove andrà in scena il primo crocevia scudetto. La Roma non vince contro i nerazzurri all’Olimpico da 10 anni, l’obiettivo è sfatare questo tabù e Gasperini può contare su tutta la rosa per farlo: per gli esperti di Sisal, la sfida scudetto si gioca sul filo e vede leggermente favorita l’Inter, a 2,60, i capitolini inseguono indietro di un soffio, a 2,70, il pareggio è a 3,40. Si affrontano i due migliori attacchi del campionato, rispettivamente con 12 e 13 gol segnati, ovvio immaginare un match con entrambe in rete, ipotesi a 1,48, e con grande spettacolo, con l’Over 2,50 a 1,60. Il match scudetto dell’Olimpico è anche la sfida tra i bomber Donyell Malen - Lautaro Martinez, i due che probabilmente si contenderanno il titolo di capocannoniere: l’olandese è attualmente avanti con l’incredibile score di 6 reti in 4 gare ed è il primo indiziato al gol, a 2,25. L’argentino è fermo a due marcature, la terza rete del nerazzurro vale 2,75. Attenzione anche a Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito, protagonisti della rimonta nerazzurra con l’Udinese, entrambi a 3,00 mentre nella Roma, non si può non menzionare Dybala che può essere protagonista con un gol o un assist, eventualità a 2,00.

Le inseguitrici, Como e Lazio, sono entrambe favorite, rispettivamente con Frosinone e Venezia. La squadra di Fabregas conduce a un rasoterra 1,50 contro il 6,00 dei ciociari e il 4,50 del pareggio; mentre gli uomini di Gattuso sono avanti a 1,95 in casa dei lagunari, a 3,75, con il segno X a 3,60. Occhi puntati anche su Juventus – Atalanta, entrambe reduci dai ko della scorsa giornata con Sassuolo e Cagliari: i bianconeri sono favoriti, a 1,70, con la Dea a 5,00 e il pareggio a 3,75. Il Milan deve riscattarsi dalla sconfitta con il Benfica in Europa League, i rossoneri ospitano il Lecce e si avviano verso il successo, proposto a 1,27 contro il 13 dei salentini e il 5,50 per la divisione della posta. Da non perdere anche il match del Franchi tra Fiorentina e Napoli, due squadre che hanno iniziato il campionato al di sotto delle aspettative. L'ultima settimana ha però portato buone notizie a entrambe: la viola si è risollevata con il ritorno di Vanoli in panchina vincendo a Venezia in trasferta e battendo nettamente il Pisa in Coppa Italia, mentre il Napoli si è preso i tre punti con il Bologna. Per gli esperti Sisal, la squadra di Allegri è avanti a 2,30, il successo dei toscani vale 3,20, il pareggio è a 3,25.