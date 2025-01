Cresce l'attesa per Roma-Lazio, che si giocherà domenica 5 gennaio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Da sei anni il derby della Capitale non si giocava in orario notturno (da tre invece non si giocava un derby serale). La decisione di disputare il match di giorno era stata presa per motivi di ordine pubblico contro il rischio incidenti e tensioni fuori dallo stadio, ora la scelta condivisa tra prefetto, questore e comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della guardia di finanza, di non chiedere la pianificazione del derby Roma-Lazio in orario diverso da quello serale rappresenta, sottolinea la questura di Roma in una nota, "un’occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per mostrare segni di maturità in cui anche le logiche ultrà trovino spazi di espressione colorati e folkloristici nell’ambito di una cornice di legalità".

Il risultato difficile da prevedere

Difficilmente prevedibile, come spesso accade, il possibile esito del match. I quindici punti di vantaggio della Lazio in classifica sembrano non incidere nelle quote di Planetwin365 e bet365, dove il successo giallorosso è leggermente avanti a 2,50 sul 2,96 del segno 2, con il pari in lavagna a 3,05.

"I derby sono tutti imprevedibili, azzeccare una previsione è un po' come vincere la lotteria, in termini di probabilità, specialmente per la stracittadina romana che va oltre la preparazione tecnica, la forma fisica o il momento particolare che vivono una o l'altra squadra", ha dichiarato all'Adnkronos Ottavio Bianchi, ex allenatore della Roma. "Il fattore emotivo è troppo importante, il derby romano è particolare, sentito dalla città, dai tifosi e dai giocatori stessi. Ricordo personalmente quanto interessasse più vincere il derby che la posizione in classifica".

Luigi Martini, ex giocatore biancoceleste e vincitore del primo scudetto nel 1973-74, pensa invece che la Lazio abbia una chance in più di vincere. "La Lazio sembra aver trovato il passo giusto ormai. A parte la sfida con l'Inter ha messo in difficoltà chiunque, - ha dichiarato all'Adnkronos - ma il derby è una partita a sé, diversa da tutte le altre. La Lazio parte sicuramente favorita. Marco Baroni è stato molto bravo a motivare i giocatori, penso che questa squadra possa arrivare tra le prime cinque in classifica". Poi sulla Roma: "La squadra è stata costruita male in estate, Ranieri non ha la bacchetta magica".

Claudio Ranieri: "Non conta la classifica, si azzera tutto"

L'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, che ha vinto quattro derby della Capitale su quattro (uno in Coppa Italia) nel suo passato giallorosso. "Il derby è il derby. Entrambe le squadre vogliono vincere. Tutti abbiamo vissuto altri tipi di derby - ha dichiarato - ma non conta la classifica, si azzera tutto. Si vive con la stessa voglia di fare bene, l'agitazione non è una buona motivazione". "Andavo in Curva Sud, - ricorda - era tre quarti romanista e un quarto laziale. Tutti aspettavano Dante, il capo, e poi iniziavano i cori. C'erano gli sfotto. Dicembre ci ha fatto capire che siamo una squadra che è riuscita a ricompattarsi, abbiamo dei difetti ma stiamo lavorando per eliminarli. Non siamo al 100% sotto questo aspetto ma abbiamo messo la nave in navigazione. Non so dove potremo arrivare, ho sempre promesso solo lavoro e sacrificio". "Essendo tifoso - ha aggiunto - il derby rappresenta la stracittadina, tutto ciò che può pensare un tifoso. Questa è la partita clou, che uno sente ancora di più. La classifica parla chiaro, la Lazio ha fatto un girone d'andata stratosferico e gioca bene, si tratta di una squadra temibilissima. Il derby è il derby e fa sempre storia a sé. Se conterà la mia esperienza nel derby? Non credo sia determinante. La Lazio va con il pilota automatico. Baroni sentirà la bellezza del derby da allenatore".

Sulla formazione Ranieri ha spiegato: "Recuperati tutti tranne Celik perché ha la febbre, vedremo domani come starà. Pellegrini? Sento un forte feeling con lui. Non gioca per una questione psicologica perché tecnicamente è uno dei migliori centrocampisti in Europa. Chi ce li ha dovrebbe tenerseli stretti. Lui soffre i tifosi e io devo tenere presente questo aspetto. Lorenzo se li carica tutti e questo è il suo peccato, si carica tutti i problemi e invece dovrebbe giocare con naturalezza. Solo così può ritornare il giocatore che è. Si porta dei macigni dietro e non è facile giocare così. Se sbaglia il beniamino del pubblico non succede niente, ma se fa mezzo errore lui viene subito caricato di negatività e responsabilità. Quando sarà sereno lo metterò in campo. A San Siro stava per fare gol". "Se sto pensando a qualcosa di particolare sulle fasce? - ha continuato - La Lazio ha trovato il bandolo della matassa, sono bravi sugli esterni e centralmente. Tengo in considerazione tutti i loro punti di forza e lo stesso farà Baroni con noi".

Marco Baroni: "Si vive per queste partite"

"Si vive per queste partite. Sono meravigliose, c'è dentro tutta la passione. Non solo io, ma anche la squadra, dobbiamo tutti avvicinarci alla gara con tutta la gioia che porta una sfida così", ha detto il tecnico della Lazio Marco Baroni. "La Lazio arriva favorita? Una premessa: noi giochiamo questa partita domenica, non due mesi fa. Nelle ultime 5 partite le squadre hanno fatto gli stessi punti. Da quando c'è Ranieri la Roma ha segnato il doppio. Sfida equilibrata, pericolosa, per questo ancora più bella", ha spiegato il tecnico biancoceleste che vuole "una squadra che non deve mai snaturarsi, quando lo fai perdi qualcosa. Sappiamo benissimo della pericolosità della gara, ma dobbiamo giocare da Lazio. Mai snaturarsi".

"Temperatura dello spogliatoio a livello psicologico? Queste gare si preparano tutti insieme. Dentro questa partita c'è tutta la passione della città, delle due tifoserie. Quando si vive di passione è bello, io voglio che la squadra si avvicini con gioia alla partita", ha aggiunto Baroni che sottolinea come l'attesa per il derby è diversa da ogni altra. "Come dire che il Natale sia un giorno come gli altri, per me non lo è. Non lo sarà nemmeno il derby. Sarà la partita in cui servirà voglia, determinazione, tutto ciò che abbiamo sempre messo in campo. È la nostra natura. Il passato? Ora c'è tanta Lazio, voglio vedere il presente. Le esperienze che mi porto dietro mi aiutano, però guardo avanti. C'è una grande opportunità. Una società, una tifoseria... saremo fuori casa, ma non lo siamo mai in "trasferta" grazie al sostegno dei tifosi"

Allo stadio

Tra le celebrità presenti allo stadio Olimpico è atteso Mattia Briga, cantante e tifoso biancoceleste. "Spero di vedere una bella prestazione della Lazio, soprattutto perché è un big match ed è importante per noi proseguire su un cammino positivo. Mi aspetto una prova importante da parte dei giocatori che quest'anno sono stati designati per portarsi sul groppone un po' tutta la squadra con tanti innesti giovani. L'esperienza di alcuni spero risulterà importante per la partita", ha detto l'artista all'Adnkronos.