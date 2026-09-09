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Ryanair sfotte l'Inter dopo ko in Champions: "Volo di ritorno di un silenzio tombale"

La compagnia aerea 'punge' i nerazzurri dopo la sconfitta per 2-1 con il Real Madrid al Bernabeu

Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
Lautaro Martinez - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 13.19
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Ryanair non perde l’occasione per 'punzecchiare' l’Inter dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid. I nerazzurri escono dal 'Bernabeu' con un ko per 2-1, complici gli errori di Curtis Jones e Josep Martinez. La compagnia aerea sceglie X per lanciare una battuta destinata a far discutere. "Ah… il volo di ritorno a Milano sarà di un silenzio tombale", scrive la compagnia aerea, con un chiaro riferimento alla delusione dei nerazzurri dopo la sconfitta al Bernabéu. È il classico sfottò sui social di Ryanair, che spesso prende in giro squadre e personaggi famosi dopo le loro sconfitte.

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ryanair inter champions league real madrid
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