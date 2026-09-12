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US Open, oggi Sabalenka-Rybakina: orario, precedenti e dove vederla in tv

La bielorussa e la kazaka si sfidano per il titolo dello Slam americano

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina - Ipa/Fotogramma
Aryna Sabalenka e Elena Rybakina - Ipa/Fotogramma
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12 settembre 2026 | 06.36
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

E' il giorno della finale femminile allo Us Open. Oggi, sabato 12 settembre, la bielorussa Aryna Sabalenka, uno numero del mondo e prima testa di serie, sfida la kazaka Elena Rybakina, numero 2 del ranking Wta e del seeding - in diretta tv e streaming - nella finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Sabalenka arriva al match dopo aver eliminato Osorio, Iatcenko, Rakhimova, Townsend, Noskova e Pegula, mentre Rybakina ha sconfitto Frodin, Bouzas Maneiro, Starodubutseva, Osaka Zheng e Gauff.

Sabalenka-Rybakina, orario e precedenti

Il match tra Sabalenka e Rybakina è in programma alle ore 22. Le due giocatrici si sono affrontati in ben venti occasioni con il bilancio di 12-8 in favore della bielorussa che ha anche vinto gli ultimi due confronti in finale a Indian Wells e in semifinale a Miami.

Sabalenka-Rybakina, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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