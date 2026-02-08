circle x black
Cerca nel sito
 

Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I nerazzurri volano al Mapei nella trasferta della 24esima giornata di Serie A

Lautaro Martinez - Afp
Lautaro Martinez - Afp
08 febbraio 2026 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo - in diretta tv e streaming - nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell'ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1.

Sassuolo-Inter, orario e probabili formazioni

La sfida tra Sassuolo e Inter è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle 18. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Sassuolo-Inter, dove vederla in tv

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sassuolo inter sassuolo inter inter oggi sassuolo inter oggi sassuolo inter orario inter orario sassuolo inter dove vederla tv inter dove vederla tv
Vedi anche
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza