circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, Serena Williams costretta a ritirarsi dal doppio

La tennista americana non giocherà insieme alla sorella Venus

Serena Williams - Ipa/Fotogramma
Serena Williams - Ipa/Fotogramma
04 luglio 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Serena Williams si ritira dal doppio a Wimbledon 2026. Oggi, sabato 4 luglio, la tennista americana, rientrata nel circuito singolare proprio nello Slam di Londra, dove è stata eliminata al primo turno, avrebbe dovuto giocare anche in doppio insieme alla sorella Venus Williams, ma è stata costretta al forfait a causa dell'infortunio accusato al ginocchio.

"Sono distrutto dal dover ritirarmi dal doppio", ha scritto Serena Williams sul proprio profilo Instagram, "tornare a competere di nuovo è stato un dono, e l'opportunità di giocare insieme a Venus una volta di più significava tutto per me. Ho fatto di tutto per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto a competere".

"Sono particolarmente grata al direttore del torneo, Jamie Baker, e all'intero team del torneo per avermi dato ogni opportunità di giocare qui. Grazie ai tifosi per il vostro incredibile supporto e per aver reso questo ritorno così significativo... Tutto ciò che posso dire è di restare sintonizzati su una città vicina a voi...".

"La foto delle siringhe mostra il fluido che hanno staccato dal mio ginocchio dopo la mia partita singola... yikes!", ha continuato Williams, lasciandosi andare a un'espressione di disgusto, "la buona notizia è che il mio ginocchio non dovrebbe gonfiarsi o raccogliere così tanto fluido di nuovo. La cattiva notizia è che, anche se ho provato, non sono riuscita a prepararlo per il doppio".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
serena williams ritiro serena williams wimbledon serena williams wimbledon wimbledon
Vedi anche
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video
Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l'auto in mare - Video
Mondiali, Ciccio Graziani: "Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…"
Monteleone: "Critiche a mio post? Ferito da chi pensa che io ignori dramma a Gaza" - Video
News to go
World Skate Marathon per la prima volta a Napoli
La Russa a 'Pantelleria Mediterraneo d'autore': "Non credo Forza Italia da sola a comunali Milano" - Video
Papa, il grazie dei migranti a Lampedusa e il bagno di folla prima della messa - Video
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video
D'Ancona (sindaco Pantelleria): "Isola strategica nel Mediterraneo" - Video
Ucraina, attacco russo su una piscina: l'esplosione nel video delle telecamere di sicurezza


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza