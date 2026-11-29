Dopo i successi di Lazio, Inter e Roma il Como di Cesc Fabregas nel big match della tredicesima giornata, contro la Juventus prova a rispondere alle prime tre in classifica. Oggi, domenica 29 novembre, i lariani ospitano i bianconeri di Luciano Spalletti nel posticipo domenicale. La squadra di Fabregas, dopo la vittoria in Champions League con l'Aek Atene, e quella sul Cagliari in Serie A cerca i tre punti per tornare al quarto posto e scavalcare il Milan, mentre la Juve deve cercare il successo esterno per risalire dal settimo posto.