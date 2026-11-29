Dopo i successi di Lazio, Inter e Roma il Como di Cesc Fabregas risponde nel big match della tredicesima giornata, battendo la Juventus 3-0. I lariani al Sinigaglia superano nettamente i bianconeri che però si complicano da soli la gara con l'espulsione di Kolo Muani, per una sbracciata a Valle, dopo appena cinque minuti. La squadra di Fabregas fatica a trovare la via del gol, con la formazione di Spalletti che si chiude bene, ma nel finale di primo tempo una punizione geniale di Nico Paz beffa Vicario sul primo palo e porta avanti il Como. Nella ripresa nonostante i cambi la Juve non riesce a reagire e subisce la doppietta di Douvikas al 63' e all'80' dopo un numero spettacolare di Nico Paz con sombrero e assist di testa per il greco. Con questa vittoria il Como si riporta al quarto posto con 29 punti, scavalcando il Milan, mentre i bianconeri restano fermi a 21.

Nella prossima giornata la Juventus ospiterà l'Udinese allo Stadium mentre il Como andrà a Monza.