Serie A, Juventus-Milan: big match allo Stadium

La terza giornata di Serie A presenta i primi tre big match stagionali: Juventus-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Sei delle prime sette squadre dello scorso campionato si incrociano e, cinque di esse, sono ancora a punteggio pieno. Lo Stadium è pronto ad accogliere i padroni di casa e il Diavolo di Amorim per una sfida mai banale. Gli esperti Sisal vedono la Juventus favorita a 2,10 contro il 3,60 del Milan mentre si scende a 3,25 per il pareggio. La grande importanza della è certificata dai numeri: nelle ultime otto sfide di campionato si sono segnate al massimo due reti a gara. Se l’ipotesi di un match con meno di tre reti totali è concreta, a 1,72, attenzione però a un particolare risultato esatto ovvero lo 0-0. Quattro delle cinque sfide più recenti son terminate così: un altro punteggio senza marcature è offerto a 10. Tanta intensità, quindi, con il VAR, a 4,00 che potrebbe fare la sua comparsa mentre vedere l’arbitro estrarre il primo cartellino nel primo quarto d’ora di gioco è dato a 4,50. Kolo Muani, a 3,00, e Gonçalo Ramos, a 3,75, guideranno gli attacchi di Juventus e Milan ma sia Nick Woltemade, a 3,25, che Christian Pulisic, gol o assist a 3,00, sono pronti a prendersi la scena.

Sabato pomeriggio, a San Siro, si sfidano le formazioni che, da quattro anni, si spartiscono lo scudetto: Inter e Napoli. I Campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal, partono favoriti a 1,62 rispetto al 5,75 dei ragazzi di Allegri con il pareggio offerto a 3,75. Nerazzurri che provano ad abbattere un piccolo tabù: negli ultimi sette incroci contro i campani, Lautaro e compagni hanno centrato una sola vittoria a fronte di due sconfitte e quattro pareggi. Lo scenario che entrambe le squadre trovino la via del gol, dato a 1,85, rispecchierebbe il trend recente della sfida. Ma chi potrebbe sbloccare la gara? L’Inter, a 1,52, parte avanti per segnare il primo gol del match rispetto al 3,10 con cui è offerto il Napoli. Entrambe le formazioni sono pronte a giocarsi la sfida fino all’ultimo minuto e anche oltre: vedere almeno una rete nel recupero del secondo tempo è ipotesi data a 5,00. Tanti, tantissimi i giocatori che vogliono diventare protagonisti in sfide come questa: Lautaro Martinez, primo marcatore a 5,00, e Pio Esposito, a segno a 2,75, saranno la coppia offensiva interista. Max Allegri, oltre a Rasmus Højlund, in gol a 4,00, si affida a Kevin De Bruyne, assist a 5,00, per scardinare la difesa dei Campioni d’Italia.

Da un tabù piccolo a uno decisamente più grande. La Roma riceve l’Atalanta con la speranza di invertire una tendenza negativa causata, in buona parte, dal suo attuale allenatore, Gian Piero Gasperini. I capitolini, infatti, negli ultimi 12 anni in Serie A hanno battuto al Dea in sole 3 occasioni e solo una volta all’Olimpico. Gli esperti Sisal ritengono possa essere la volta buona visto che la Roma è data vincente a 1,72 rispetto al 5,00 dell’Atalanta mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Si attende una gara molto divertente visto che l’ipotesi che si vedano tra 2 e 4 reti complessive è data a 1,52. Un gol da fuori area, a 3,50, e uno dalla panchina, a 2,25, sono nelle corde del match. Occhio poi agli interventi troppo energici: un’espulsione è offerta a 5,25. Donyell Malen, in gol a 2,00, non vuole fermarsi dopo le 5 reti complessive messe a segno nei primi due turni di campionato: sia Paulo Dybala, gol o assist a 1,80, che Rodrigo Mora, assist a 4,50, lo supporteranno. Sarri, invece, si affida a Gianluca Scamacca, a 4,50, e Jonathan Rowe, nel tabellino dei marcatori a 5,00.