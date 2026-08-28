Serie A, Napoli-Como: una sfida al sapore di Champions

Napoli e Como, conosciute le rispettive avversarie in Champions League, si ritrovano in campionato. Al Maradona va in scena il big match della seconda giornata di Serie A con le formazioni di Allegri e Fabregas pronte a regalare spettacolo. Gli esperti Sisal vedono una partita in grande equilibrio ma con i padroni di casa favoriti a 2,50 con pareggio e vittoria dei lariani offerti a 3,00. Una gara in equilibrio dove l’ipotesi di vedere meno di tre reti è molto concreta a 1,60: ne consegue che un risultato esatto di 2-0 è dato a 12 per il Napoli mentre è offerto a 16 per il Como. La partita, tirata, potrebbe anche decidersi in extremis tanto è vero che vedere almeno un gol nel recupero del secondo tempo è dato a 5,00. I calci piazzati potrebbero diventare un fattore: un gol di testa è offerto a 3,50. Tanti i protagonisti attesi: Rasmus Hojlund, a segno a 3,00, e Kevin De Bruyne, assist a 4,00, per gli azzurri mentre Nico Paz, gol o assist a 2,75, e Tasos Douvikas, in gol a 3,50, saranno gli uomini di punta di Fabregas.

La giornata di Serie A si concluderà lunedì sera con Atalanta-Bologna, due formazioni dall’animo opposto. La Dea sembra aver assimilato subito le direttive di Maurizio Sarri mentre i rossoblù cercano riscatto dopo lo scivolone all’esordio con la Lazio. Gli esperti Sisal vedono i bergamaschi nettamente favoriti a 1,85 contro il 4,00 degli emiliani mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Atalanta e Bologna sono due squadre votate al gioco offensivo tanto che una sfida con entrambe a segno è data a 1,75. Atalanta favorita, a 1,67, per segnare la prima rete del match rispetto al 2,60 del vantaggio bolognese. Tante marcature ma anche tanta intensità, in campo e in panchina: l’assegnazione di un rigore è offerta a 2,90 mentre l’ammonizione per uno tra Sarri e Tedesco è data a 5,00. Gianluca Scamacca, a 2,75, e Nikola Krstovic, a 2,40, sono i gioelli atalantini mentre in casa Bologna Riccardo Orsolini, gol o assist a 3,00, e Federico Bernardeschi, nel tabellino dei marcatori a 5,00, saranno le frecce nell’arco di Tedesco.