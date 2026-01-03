circle x black
Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

Terminano con due pareggi le sfide delle 15

Genoa-Pisa - Fotogramma/IPA
03 gennaio 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
Si giocano oggi, sabato 3 gennaio, gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nella sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Thorstvedt al 12', ha risposto Pellegrino al 24'. In classifica i neroverdi sono al nono posto con 23 punti, i ducali agganciano in quattordicesima posizione il Cagliari a quota 18.

Stesso risultato anche in Genoa-Pisa, giocata alle 15 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Colombo al 15', ha replicato Leris al 38'. In classifica i rossoblù sono al 17° posto con 15 punti, mentre i nerazzurri toscani agganciano in terzultima posizione il Verona a quota 12.

Serie A Sassuolo Parma Genoa Pisa Serie A oggi
