Serie A, via alla quarta giornata: orari, programma e dove vederla in tv

Dopo la tre giorni di Champions League torna il campionato italiano

Adzic - Afp
19 settembre 2025 | 15.05
Redazione Adnkronos
Torna in campo la Serie A. Oggi, venerdì 19 settembre, inizia la quarta giornata del campionato italiano, che vede Napoli e Juventus a punteggio pieno e a pari merito in testa alla classifica, con Inter e Milan a inseguire. Occhi puntati sul derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 21, mentre proprio gli azzurri di Conte chiuderanno il quarto turno con il posticipo lunedì 22.

 

Serie A, il programma della quarta giornata

Il programma completo della quarta giornata di Serie A, dall'anticipo di oggi, venerdì 19 settembre, fino al posticipo di lunedì 22:

Venerdì 19 settembre

20.45 Lecce-Cagliari (Dazn)

Sabato 20 settembre

15 Bologna-Genoa (Dazn)

18 Verona-Juventus (Dazn) DAZN

20.45 Udinese-Milan (Dazn/SkySport)

Domenica 21 settembre

12.30 Lazio-Roma (Dazn)

15 Cremonese-Parma (Dazn)

15 Torino-Atalanta (Dazn)

18 Fiorentina-Como (Dazn/SkySport)

20.45 Inter-Sassuolo (Dazn)

Lunedì 22 settembre

20.45 Napoli-Pisa (Dazn/SkySport)

Serie A, quarta giornata: dove vederla in tv

La quarta giornata di Serie A, così come tutte le partite del campionato italiano 2025/26, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv. Su SkySport saranno trasmessi tre match: Udinese-Milan, Fiorentina-Como e Napoli-Pisa. La giornata si potrà seguire anche in streaming su Dazn e, per le partite previste, sull'app SkyGo e su NOW.

