Scontri tra tifosi della Fiorentina e della Roma in autostrada a Bologna: auto danneggiate

Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto

Scontri tra tifosi in autostrada
Scontri tra tifosi in autostrada
18 gennaio 2026 | 16.11
Redazione Adnkronos
Scontri in autostrada oggi, domenica 18 gennaio, tra l'autogrill Cantagallo e l'uscita per Bologna Casalecchio tra ultras della Fiorentina e della Roma, in viaggio per raggiungere i luoghi delle trasferte delle rispettive squadre, a Bologna e a Torino. Alcune auto sono rimaste danneggiate nel corso dei tafferugli. Sono al vaglio le immagini delle videocamere per ricostruire quanto è accaduto.

Lo scontro è avvenuto tra circa 200 tifosi: sono scesi dalle proprie auto, con il volto coperto e armati di bastoni e spranghe, affrontandosi sulla corsia di emergenza dell'autostrada. Indagini in corso da parte della Questura di Bologna per identificare i responsabili. Nel territorio di Modena, la Polstrada ha già individuato alcune autovetture danneggiate dei romanisti.

