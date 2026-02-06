Serie A, Terza vittoria di fila per la Juventus, a 1,48 con la Lazio

Juventus – Lazio è il match clou della 24sima di campionato, con i bianconeri che puntano al terzo successo consecutivo per difendere il quarto posto raggiunto la scorsa settimana grazie al passo falso della Roma a Udine. Dall’altra parte i biancocelesti, che vivono un momento delicato ma vogliono provare a rimanere in scia della zona Europa. In casa bianconera la Lazio ha vinto solo 9 volte nella sua storia e l’ultimo successo risale a oltre otto anni fa: anche stavolta, per gli esperti Sisal, la squadra di Spalletti – ancora imbattuta in casa – ha il pronostico dalla sua parte con la vittoria a 1,48, l’impresa biancoceleste allo Stadium sale a 8 volte la posta, il pareggio è a 4,00. Nelle ultime cinque partite, i bianconeri sono il miglior attacco della Serie A con 15 gol segnati, mentre la Lazio, con appena sei gol in 11 trasferte, è la squadra che ha segnato meno reti fuori casa: nella sfida prevale il No Gol, a 1,60 e l’Under 2,50, a 1,72, con l’ipotesi di un clean sheet bianconero a 2,10. La cura Spalletti sta funzionando soprattutto per David, che ha ritrovato la via del gol segnando 4 reti nelle ultime cinque, un suo gol ai biancocelesti vale 2,25. Si aspettano magie anche da Yldiz, con una rete o un assist a 2,00. Sarri deve fare i conti con l’assenza di Zaccagni, a segnare potrebbe pensarci Pedro, a 7,50, occhio anche a Taylor, che al Genoa ha segnato il suo primo gol con la maglia biancoceleste, protagonista con una rete o un assist a 6,00.

La capolista Inter va a Sassuolo per proseguire la sua corsa scudetto, ma gli emiliani sono un po’ la bestia nera dei nerazzurri, visto che sono imbattuti in ben otto delle ultime 10 partite con l’Inter: le quote Sisal sono però nettamente dalla parte degli uomini di Chivu, avanti a 1,42 contro il 7,50 dei padroni di casa e il pareggio a 4,50. Il Napoli ha ritrovato il successo nella scorsa giornata contro la Fiorentina, dopo due pesanti sconfitte consecutive, sul campo del Genoa cerca una vittoria per trovare continuità, specie visto l’andamento esterno altalenante: il successo degli azzurri è a 1,95, la vittoria del Grifone sale a 4,75, a 3,10 il segno X. Tre sconfitte nelle ultime tre partite e il terzultimo posto in classifica costringono la Fiorentina al successo casalingo con il Torino, dato a 1,72 contro il 5,00 dei granata. Il derby lombardo tra Atalanta e Cremonese è uno dei posticipi, la Dea conduce a 1,36, ai grigiorossi manca la vittoria da nove turni, ma l’impresa è a 9,00. Nel Monday Nght si chiude la 24esima con Roma – Cagliari, giallorossi nettamente favoriti a 1,48, l’impresa dei sardi all’Olimpico è a 7,50.