Shapers al lavoro a Breuil-Cervinia per l’apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross

Gli shapers che attraverso mappe, immaginazione ed esperienza modellano le piste di mezzo mondo hanno iniziato a lavorare il pendio della “26” di Breuil-Cervinia, tra pochi giorni teatro della Coppa del Mondo di snowboard cross. La località valdostana quest’anno sarà tappa di apertura del circuito mondiale e c’è grande interesse per scoprire quali saranno gli atleti più competitivi e gli eventuali volti nuovi della disciplina.

I migliori riders al mondo torneranno a sfidarsi al cospetto del Cervino sabato 14 dicembre, quando si correranno le gare (una femminile e una maschile), precedute dalle qualificazioni di venerdì 13 dicembre.

La Fis ha ispezionato il pendio nei giorni scorsi, verificato alcuni dettagli organizzativi e dato le ultimissime indicazioni per allestire la pista. In questi giorni lo staff tecnico è dunque nel pieno dei preparativi, per ultimare curve, salti e paraboliche e procedere poi al posizionamento delle reti di protezione, ove necessario.

L’arrivo delle squadre nazionali è previsto per martedì 10 dicembre, mentre i primi test e l’ispezione sono in programma il giorno seguente, giovedì 12 l'allenamento ufficiale dalle 10 alle 12.

Venerdì 13, alle 18, bambini e appassionati degli sport invernali potranno incontrare gli atleti durante la consegna dei pettorali, prevista nella piazzetta della chiesa. La vigilia della gara di Coppa del Mondo proseguirà poi con il deejay set di radio m2o, partner dell’evento.

Gli skiman, in cerca sempre delle migliori soluzioni per garantire tavole veloci e performanti, quest’anno potranno fare affidamento su previsioni meteo ancora più puntuali, grazie alla collaborazione tra Cervino Spa che ha acquistato diverse centraline da posizionare nei principali punti del comprensorio, e iLMeteo.it, primo sito italiano di previsioni meteorologiche con 6 milioni di utenti medi al giorno e una media mensile di 30 milioni di utenti unici, che avrà accesso ai dati per l’elaborazione dei bollettini.

«Questa collaborazione per noi è molto importante - dice Emanuele Colli, amministratore delegato de iLMeteo.it - perché ci permette di ribadire ancora una volta la vicinanza della nostra azienda al mondo dello sport. Oggi, infatti, le previsioni del meteo sono strategiche per tutte le competizioni outdoor, perché permettono di vivere le gare in totale sicurezza e senza brutte sorprese legate al tempo, sia per gli atleti che per gli spettatori. In questo contesto, siamo ancora più contenti di questa partnership perché Cervinia rappresenta una località strategica per tutta la parte nord-occidentale d’Italia».

Nella località, già visitata da migliaia di persone per la prima sciata di stagione, c’è grande attesa per la Coppa del Mondo, una vetrina mondiale per l’intera vallata, voluta e sostenuta anche da Regione Autonoma Valle d’Aosta e Comune di Valtournenche.