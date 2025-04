"Un periodo di inattività sportiva può provocare diversi problemi: il decondizionamento cardiovascolare, l'ipotonotrofia muscolare, la diminuzione del controllo neuromotorio con conseguente aumento del rischio di infortuni, sia da sovraccarico (tendiniti, fratture da stress) che acuti acuti (lesioni muscolari, distorsioni). Ma non è il caso di un campione come Sinner, che è seguito da uno staff di altissimo livello, che avrà gestito in maniera ottimale questo periodo di sospensione"

Jannik Sinner mai così atteso. Mancano pochi giorni al suo ritorno nelle competizioni ufficiali che sarà agli Internazionali Bnl d'Italia a Roma, dopo lo stop che il numero 1 del tennis mondiale ha dovuto scontare a seguito dell'accordo con la Wada. Ma come sarà il suo rientro? "Normalmente un periodo di inattività sportiva può provocare diversi problemi come: decondizionamento cardiovascolare, ipotonotrofia muscolare, diminuzione del controllo neuromotorio con conseguente aumento del rischio di infortuni, sia da sovraccarico (tendiniti, fratture da stress) che acuti (lesioni muscolari, distorsioni). Nonché può essere molto rilevante l'aspetto psicologico e lo stress provocato da un momento del genere. Fortunatamente questo non è il caso di un campione come Sinner, che è seguito da uno staff di altissimo livello, che avrà gestito in maniera ottimale questo periodo di sospensione, e che ha dimostrato anche prima di non essere influenzato più di tanto dalla pressione mentale che può esserci in una situazione simile". A fare il punto per l'Adnkronos Salute è il medico fisiatra Andrea Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).

"Non è comunque ipotizzabile come sarà il suo rientro - precisa - essendo il periodo di assenza non motivato da un infortunio. Sicuramente in questi mesi sarà stato gestito al meglio, permettendo al suo staff di soffermarsi su alcuni dettagli che anche un campione come lui deve migliorare. Probabilmente - analizza Bernetti - l'aspetto più rilevante sarà gestire mentalmente l'emozione del rientro e del ritorno alle competizioni, con il peso di dover dimostrare di essere ancora il migliore. Inoltre, l'abitudine alle competizioni, che da un lato mette a dura prova le energie psico-fisiche degli atleti, dall'altro permette di mantenere sempre alto il livello agonistico, cosa che necessariamente non può essere garantita in un periodo di stop forzato. Tuttavia ci auguriamo che gli aspetti positivi superino quelli negativi e che il campione italiano possa confermare ancora una volta una delle sue principali caratteristiche, quella della forza mentale e della determinazione".

"Fra l'altro - prosegue l'esperto - siamo abituati a vedere porzioni degli allenamenti di Sinner ed è interessante notare come, già prima della sospensione, le sue sessioni di allenamento includevano tecniche di 'visualizzazione' volte a implementare il controllo e il focus sulla competizione, aspetto che senza dubbio sarà rilevante ancora di più in questo momento particolare. Personalmente, mi auguro possa ritornare più forte di prima, pronto per le prossime sfide", conclude il medico-fisiatra.