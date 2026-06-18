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Musetti 'snobba' Sinner e sceglie Alcaraz: "Il suo è il tennis più bello"

Il tennista azzurro ha espresso una preferenza netta

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
18 giugno 2026 | 16.20
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti 'snobba' Jannik Sinner e sceglie Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro, che ha appena annunciato che non parteciperà al prossimo Wimbledon a causa dell'infortunio accusato agli ultimi Internazionali d'Italia, ha espresso la propria preferenza nel dualismo che sta dominando il tennis maschile, facendo storcere il naso a molti tifosi italiani.

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"Penso che il tennis più bello e più completo sia quello giocato da Alcaraz, credo sia il tennis più contemporaneo", ha detto Musetti in un'intervista concessa a L'Officiel Italia.

"Sinner è impressionante, quasi perfetto in termini di freddezza, lucidità mentale, mantenimento costante di uno standard incredibile, ma in termini di estetica, di bellezza del gioco, direi Alcaraz. Quando sono al loro meglio sono i due campioni che esprimono il miglior tennis di oggi".

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