Sinner si allena dopo le vacanze: Jannik in campo a Dubai - Video

Il tennista azzurro ricomincerà la stagione con gli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
10 dicembre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner si allena sotto il sole di Dubai. Il tennista azzurro è tornato in campo per preparare la nuova stagione, e per farlo ha scelto il caldo degli Emirati Arabi Uniti. Sotto gli occhi del suo team, Sinner ha aumentato l'intensità degli allenamenti per farsi trovare pronto al primo appuntamento del 2026, gli Australian Open, a cui Jannik arriverà da campione in carica.

L'azzurro è il protagonista di diversi video che in queste ore stanno facendo il giro dei social: petto nudo e il 'solito' cappellino, questa volta rosso. Sinner si è mosso soprattutto da fondocampo, colpendo prima di dritto e poi di rovescio: "Bravo Jannik! Ultime quattro!", ha urlato Simone Vagnozzi per spronarlo quando la fatica cominciava a farsi sentire.

Sinner a Dubai, vacanze e Formula 1

Sinner, insomma, sta prolungando il suo soggiorno in Medio Oriente. Dopo una breve vacanza alle Maldive, Jannik sarebbe volato proprio a Dubai con la fidanzata Laila Hasanovic. Ed è stata proprio la modella a offrire 'indizi' sugli spostamenti del tennista azzurro, postando sui social alcune foto tra cui il Burj Al Arab oltre a un selfie allo specchio e uno scatto con due lettini utili per una lezione di pilates reformer.

L'ultimo weekend invece è stato all'insegna di una delle grandi passioni di Sinner: la Formula 1. In occasione dell'ultimo Gran Premio dell'anno, quello di Abu Dhabi che ha incoronato Lando Norris campione del mondo, Jannik è arrivato al paddock proprio insieme ad Hasanovic per assistere in prima fila alla gara.

Sinner, che già un anno fa fu ospite nel paddock di Abu Dhabi, è arrivato 'scortato' dal suo team, con il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara. L'azzurro ha posato, in particolare, per una foto con Kimi Antonelli, pilota italiano della Mercedes. Con Antonelli, ha girato sul circuito a bordo di una AMG GT 63 con 585 cavalli. E proprio dal box delle Frecce d'argento ha assistito alla corsa.

Sinner si è inoltre intrattenuto con diversi piloti. Chiacchierata con George Russell e Toto Wolff, pilota e team principal della Mercedes, prima della visita al box della Ferrari, con un incontro in particolare con Charles Leclerc e foto di rito con tutto il team del Cavallino.

Quando gioca Sinner

In Australia Sinner dovrà difendere il titolo degli Australian Open vinto negli ultimi due anni, ma prenderà parte anche alle esibizioni della opening week, la settimana che precederà l'inizio del torneo. Oltre a lui, in quei giorni saranno impegnati a Melbourne i migliori tennisti al mondo, tra cui Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e l'altro azzurro Lorenzo Musetti.

Sinner sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime venerdì 16 gennaio alle 7.30 ora italiana, quando scenderà in campo alla Rod Laver Arena di Melbourne.

