Sinner, dopo le Maldive le vacanze proseguono... con Laila: l'indizio sui social

Il tennista azzurro potrebbe aver scelto Dubai come ultima meta delle sue vacanze

Sinner, Laila Hasanovic - fotogramma/ipa
Sinner, Laila Hasanovic - fotogramma/ipa
02 dicembre 2025 | 14.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo le Maldive, prossima fermata: Dubai. Sarebbe questa, con buona probabilità, la nuova meta scelta da Jannik Sinner per proseguire le sue vacanze al termine di una stagione intensa, culminata con la vittoria alle Atp Finals di Torino. Il tennista azzurro sta per chiudere la sua pausa invernale prima di immergersi nella fase più intensa della preparazione.

Dopo una breve tappa sul lago di Garda, Sinner aveva raggiunto l'Oceano Indiano per trascorrere alcune settimane di relax alle Maldive. Ora, secondo alcuni indizi social, potrebbe essersi spostato negli Emirati Arabi Uniti. A suggerirlo è stata proprio la fidanzata Laila Hasanovic che ha postato sui social alcune foto tra cui il Burj Al Arab, il simbolo di Dubai. Nelle instagram stories, compaiono anche un selfie allo specchio e uno scatto con due lettini utili per una lezione di pilates reformer.

Nessun segno, almeno visibile, della presenza di Sinner accanto alla modella. Tuttavia, l'assenza del tennista dai contenuti social non esclude affatto che i due si trovino insieme: la coppia infatti continua a mantenere la relazione nel massimo riserbo, evitando qualsiasi post di coppia.

