Sinner si arrende a Djokovic: "Sto bene, Nole è stato semplicemente migliore di me"

Il numero 2 del ranking Atp ha analizzato la sconfitta in semifinale dell'Australian Open contro il serbo: "Cose positive? Direi il servizio"

Jannik Sinner - fotogramma/IPA
Jannik Sinner - fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è amareggiato dopo la semifinale dell'Australian Open persa oggi, venerdì 30 gennaio, contro Novak Djokovic. In conferenza stampa, l'azzurro ha analizzato la sua prestazione facendo i complimenti all'avversario: "Non riuscirò a difendere il titolo? Questo era uno Slam molto importante per me. Ho avuto molte chance, anche nel quinto set. Ho provato a fare cose differenti, ma non ha funzionato. Ho fatto errori, succede. Fisicamente mi sento bene e non c’è niente che non va. Djokovic è stato semplicemente migliore di me".

Sinner, complimenti a Djokovic

Il fuoriclasse azzurro non difenderà il titolo vinto due volte di fila a Melbourne, ma analizza comunque in maniera positiva la sconfitta: "Non sono sorpreso, lui è stato il migliore per anni e questa sconfitta può essere una lezione. Djokovic gioca meno tornei a causa della sua età, ma sappiamo anche quanto siano importanti i tornei del Grande Slam per me, per lui, per Alcaraz e per tutti. Cose positive? Direi il servizio, ho dato tutto e non è bastato. Passi avanti però ne abbiamo fatti". Sinner si sofferma anche sul maggior numero di punti vinti rispetto al serbo: "Sapevo di aver fatto più punti di lui, ma allo stesso tempo è abbastanza irrilevante se guardiamo il punteggio".

