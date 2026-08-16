Il tennista azzurro tornerà in campo agli Us Open
Jannik Sinner festeggia il compleanno. Oggi, domenica 16 agosto, il tennista azzurro compie 25 anni dopo aver dovuto rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio accusato al ginocchio. Sinner ha rinviato quindi il volo per gli Stati Uniti a fine mese, quando inizieranno gli Us Open, festeggiando a Montecarlo.
Sui social Sinner ha voluto ringraziare dei tanti messaggi auguri ricevuti: "Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno", ha scritto in un post condiviso su Instagram e sui propri canali ufficiali, mostrandosi sorridente e spensierato, con una piccola volpe peluche sulla spalla.