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Sinner, compleanno a Montecarlo: "Grazie a tutti per gli auguri"

Il tennista azzurro tornerà in campo agli Us Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2026 | 16.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner festeggia il compleanno. Oggi, domenica 16 agosto, il tennista azzurro compie 25 anni dopo aver dovuto rinunciare al Masters 1000 di Cincinnati a causa dell'infortunio accusato al ginocchio. Sinner ha rinviato quindi il volo per gli Stati Uniti a fine mese, quando inizieranno gli Us Open, festeggiando a Montecarlo.

Sui social Sinner ha voluto ringraziare dei tanti messaggi auguri ricevuti: "Grazie a tutti per gli auguri di buon compleanno", ha scritto in un post condiviso su Instagram e sui propri canali ufficiali, mostrandosi sorridente e spensierato, con una piccola volpe peluche sulla spalla.

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