"Jannik ha dimostrato ancora una volta di essere un campione"

25 gennaio 2026 | 12.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Jannik è uscito illeso da una situazione difficile. Ha dimostrato ancora una volta di essere un campione". Carlos Alcaraz spezza una lancia per Jannik Sinner, capace di 'sopravvivere' al caldo torrido di Melbourne e di battere lo statunitense Elliot Spizzirri negli ottavi di finale degli Australian Open. L'azzurro, condizionato dai crampi nel terzo set, si è ripreso e ha beneficiato della chiusura del tetto della Rod Laver Arena: la decisione degli organizzatori è scattata per tutelare la salute degli atleti in una giornata caratterizzata da temperature elevatissime.

"Ieri mi sono allenato per 35-40 minuti minuti e ho sentito tanto il caldo, non posso immaginare cosa significhi giocare una partita in quelle condizioni. Credo, tra l'altro, che mi troverò in quella situazione martedì nei quarti di finale", dice Alcaraz a Eurosport dopo la vittoria negli ottavi di finale contro Tommy Paul. "Ho visto la partita di Sinner, mi piace vedere Jannik quando gioca e seguire quello che succede. Sono situazioni molto difficili e bisogna trovare un modo per uscirne quando si fanno i conti con il caldo o con altri fattori esterni. Jannik ha dimostrato il campione che è, uscendone per certi versi illeso", prosegue il numero 1 del mondo. "I problemi fisici ci sono sempre, sono sicuro che Jannik recupererà nel modo migliore".

