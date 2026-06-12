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Cerundolo e la vittoria con Sinner a Parigi: "Non l'ho battuto..."

Il tennista argentino ha approfittato del malessere dell'azzurro per eliminarlo al secondo turno del Roland Garros

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 giugno 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Juan Manuel Cerundolo non sente di aver battuto Jannik Sinner al Roland Garros. Il tennista argentino ha superato l'azzurro al secondo turno dello Slam di Parigi, rimontandolo in cinque set a causa del malessere che ha colpito Sinner. Durante le fasi finali del terzo parziale, dopo aver vinto i primi due set, il numero 1 del mondo ha infatti iniziato ad accusare un colpo di calore che ha portato a sensazione di vomito e un accenno di crampi, favorendo la rimonta di Cerundolo.

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A distanza di settimane da quella vittoria, Cerundolo resta con i piedi per terra: "Sono davvero contento di quello che ho fatto, ovviamente, sono molto soddisfatto. Sono rimasto concentrato mentalmente per tutta la partita", ha raccontato l'argentino a un giornalista argentino.

"Quando è arrivato il momento di chiudere, non ero nervoso. Lui ha avuto i crampi, cosa che può capitare a chiunque. È successo a me mille volte, ed è successo a tantissimi giocatori. Ne ho approfittato, ho vinto e ne sono molto contento. Lui resta il numero uno al mondo, ma non voglio dire che l'ho battuto".

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