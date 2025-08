Sinner da Cincinnati rassicura: "Il gomito sta bene"

L'azzurro in conferenza stampa: "Dopo Wimbledon mi sono preso un po' di tempo per le persone più importanti"

"Il gomito sta bene" ma è meglio continuare a usare "la manica" al braccio destro vista a Wimbledon: "Mi piace la senzazione che mi dà e aumenta un po' la stabilità nell'impatto con la palla". Così Jannik Sinner in conferenza stampa a Cincinnati, dove - dopo il forfait a Toronto - tornerà in campo per la prima volta dopo il trionfo di Wimbledon.

Un successo dopo il quale - ha spiegato - "mi sono preso un po' di tempo per la mia famiglia, gli amici, le persone più importanti", ma senza dimenticare gli allenamenti "per essere pronto per la stagione americana, che è davvero importante".

A Cincinnati l'azzurro esordirà direttamente al secondo turno di un torneo lungo quanto i grandi slam: "Sono tanti i tornei lunghi così, per i tifosi è bello, perché possono godersi due weekend di buon tennis ma io preferirei un torneo di una settimana come Monte Carlo". "Ma va bene così" conclude.