Il numero 1 del mondo inventa un dritto vincente, il toscano allarga le braccia sconsolato
Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c'è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell'incontro dominato dal numero 1 del mondo.
Jannik put on another clinic tonight in Arthur Ashe Stadium. pic.twitter.com/jwVawdDNQB— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2025
Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall'angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: "Che altro posso fare?".