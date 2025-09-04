circle x black
Sinner e il punto stellare, Musetti si arrende: la reazione sconsolata - Video

Il numero 1 del mondo inventa un dritto vincente, il toscano allarga le braccia sconsolato

04 settembre 2025 | 06.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel match che Jannik Sinner vince in 3 set contro Lorenzo Musetti oggi 4 settembre, nei quarti di finale degli US Open, c'è un punto che sintetizza la sfida e diventa il manifesto dell'incontro dominato dal numero 1 del mondo.

Nel terzo set, nel momento del massimo sforzo, Musetti prova a rimanere agganciato alla partita. Sotto 2-4, il toscano sul 30-30 lotta in uno scambio violentissimo. Sinner finisce quasi fuori dal campo ma dall'angolo destro riesce a giocare un dritto stellare: colpo vincente e palla break che verrà sfruttata. Musetti, davanti al prodigio del rivale, si lascia andare ad un gesto eloquente. Braccia larghe, sguardo sconsolato: "Che altro posso fare?".

