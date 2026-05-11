Simone Vagnozzi racconta Jannik Sinner. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 per sfidare Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, giocando l'ennesima partita del suo inizio di stagione. Proprio per commentare il calendario piuttosto fitto di Sinner, che ha deciso di giocare senza sosta da marzo, è intervenuto l'allenatore del numero uno del mondo, rispondendo anche alle critiche di chi pensava non dovesse giocare Madrid.

"Prima dell’inizio dell’anno facciamo un calendario di massima, naturalmente quest’anno il dubbio più grande è stato dopo Montecarlo, se giocare o saltare Madrid", ha detto Vagnozzi a SkySport, "nel corso dell’anno ci adattiamo alle sue condizioni fisiche e in base ai feedback che ci dà Jannik cerchiamo insieme di arrivare alla decisione migliore".

"In questo caso abbiamo deciso che, vista la fiducia in quel momento, la cosa migliore era continuare a giocare anche a Madrid", ha svelato Vagnozzi, che proprio in Spagna ha festeggiato il quinto Masters 1000 consecutivo conquistato da Sinner, che ha firmato così un record assoluto e ora va a caccia del sesto a Roma.