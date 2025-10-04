circle x black
Sinner-Griekspoor domani a Shanghai: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse azzurro affronta l'olandese nel terzo turno del Masters 1000 cinese

Jannik Sinner - Afp
04 ottobre 2025 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai in un match visibile in diretta tv e streaming. Domani, domenica 5 ottobre, il numero 2 del ranking Atp affronta Tallon Griekspoor per continuare il suo percorso di difesa del titolo nel torneo cinese. L'azzurro è reduce dal successo in due set contro il tedesco Daniel Altmaier, mentre l'olandese arriva dal successo contro lo statunitense Jenson Brooksby. Ecco orario, precedenti e dove vedere la partita in tv e streaming.

Sinner-Griekspoor, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Griekspoor sarà il secondo a cominciare dalle 12:30. Precedenti tutti per Jannik, che si è aggiudicato le precedenti sei sfide con l'olandese, l'ultima nel 2024 in finale di Coppa Davis a Malaga.

Sinner-Griekspoor, dove vederla

Il match tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor sarà visibile in diretta su Sky Sport. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.

