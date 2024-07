Jannik Sinner è guarito dalla tonsillite che lo ha costretto a rinunciare alle Olimpiadi di Parigi 2024 e tornerà in campo per l'Atp Masters 1000 di Montreal, in programma dal 6 agosto in Canada. Il numero 1 del mondo si appresta ad affrontare la stagione sul cemento americano in vista degli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam che si giocherà a Flushing Meadows dal 26 agosto.

"Tennis Canada ha annunciato le prime teste di serie per il National Bank Open 2024 presentato da Rogers (NBO) a Toronto e Montreal. Nel WTA Tour, la polacca Iga Swiatek è la testa di serie del campo di Toronto come testa di serie n. 1, detenendo il primo posto nella classifica WTA dall'inizio dell'anno solare. Per quanto riguarda gli uomini, il numero 1 al mondo Jannik Sinner dall'Italia sarà in tabellone a Montreal come giocatore con la testa di serie più alta", la nota del torneo canadese.