Jannik Sinner cade, si rialza e fa punto. L'azzurro dà spettacolo nei quarti del Masters 1000 di Cincinnati, con la vittoria in 3 set contro il russo Andre Rublev per 4-6, 7-5, 6-4.

DOWN, BUT NEVER OUT @janniksin takes a tumble, but recovers to win this INCREDIBLE point!#CincyTennis pic.twitter.com/LhH2iVUO1u