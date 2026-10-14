Jannik Sinner sta 'usando' l'infortunio per risolvere anche altri problemi, parola di Andy Roddick. L'ex tennista americano ha parlato dello stop del numero uno, costretto a saltare l'ultima parte della stagione a causa di un problema al ginocchio accusato dopo la finale vinta a Wimbledon contro Alexander Zverev, destinato a sorpassarlo al primo posto del ranking Atp.

"La mia supposizione è che sta usando il periodo di pausa preso per il ginocchio per risolvere anche altri problemi", ha detto Roddick nel suo podcast 'Served with Andy Roddick'. "Si possono prendere due piccioni con una fava prima di ripartire nel 2027? Anche se non ho informazioni specifiche al riguardo, se mi trovassi in quella situazione sarebbe un ragionamento logico", ha spiegato.

Roddick ha specificato che non ha alcun riscontro che supporti la sua ipotesi e ha voluto difendere il modo di comunicare di Sinner, criticato da alcuni che chiedono maggiore trasparenza: "Non ha mai parlato molto di sé, nemmeno durante la vicenda del doping dell’anno scorso. Se quello è il suo modo di agire e lo fa sentire a suo agio, va bene così", ha detto l'ex tennista americano, "nel caso specifico, non ha senso giustificare ogni rinuncia a un torneo. E anche confrontare le informazioni sugli infortuni negli sport di squadra rispetto a quelli individuali non è giusto perché è diverso".