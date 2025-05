Jannik Sinner va da Papa Leone XIV. Il tennis azzurro, insieme alla famiglia e una delegazione della Federtennis con il presidente Angelo Binaghi, sarà ricevuto dal Pontefice. Lo apprende l'Adnkronos.

La notizia arriva all'indomani della vittoria del tennista azzurro contro l'argentino Francisco Cerundolo in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-3 negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Sinner ai quarti di finale affronterà domani il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Jaume Munar.

Papa Leone XIV, eletto una settimana fa dal Conclave, è un grande appassionato di tennis. Nei giorni scorsi Robert Francis Prevost ha scherzosamente aperto all'ipotesi di giocare "una partita per le opere missionarie con Andre Agassi. È una buona idea, però non portiamo Sinner", ha detto alludendo al significato del cognome di Jannik. 'Sinner', in inglese, significa infatti 'peccatore'.

Le parole del Papa sono state riportate a Sinner in una conferenza stampa al Foro Italico: "Perché mi dovete mettere in difficoltà?", ha detto l'azzurro sorridendo. "Ovviamente ho saputo in questi giorni che lui da piccolo ha giocato e penso che sia una bella cosa per noi tennisti, avere un Papa a cui piace questo sport. In futuro si vedrà", ha aggiunto. Oggi, l'incontro.