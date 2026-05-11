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Internazionali, intervistatore sbaglia nome di Cobolli. Lo salva... Sinner

Scena comica dopo la vittoria dell'azzurro con Popyrin

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
11 maggio 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sinner corregge l'intervistatore agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in due set 6-2, 6-0 nel terzo turno del Masters 1000 di Roma al termine di una partita senza storia e dominata fin dal primo punto. Dopo il match, Sinner si è fermato sul campo del Centrale per la consueta intervista post partita, correggendo una gaffe dell'intervistatore.

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Dopo aver esiminato il match, l'intervistatore ha infatti detto che "ora bisogna fermarsi per fare il tifo per Stefano", riferendosi a Cobolli, in campo nel primo match della sessione serale contro Tirante. Peccato però che Stefano sia il padre di Flavio. Il pubblico reagisce fischiando, ma ci pensa Sinner a 'salvare' la situazione "volevi dire Flavio", dice con un sorriso, provocando le risate degli spettatori.

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