Anna Kalinskaya e Jannik Sinner, una relazione da montagna russe. La tennista russa e fidanzata dell'azzurro, fresco trionfatore agli Australian Open, è impegnata nel torneo di Singapore, dove ha raggiunto la semifinale dopo aver battuto ai quarti la thailandese Mananchaya Sawangkaew in tre set. A far parlare però, in queste ore, non sono le sue prestazioni in campo, ma le sue parole fuori, ancora una volta rivolte, indirettamente, da Jannik Sinner.

La crisi vissuta tra i due negli scorsi mesi non sembra essersi placata e così Kalinskaya, dopo aver parlato direttamente della sua relazione, ha escluso il numero uno del mondo dal prototipo del suo tennista perfetto.

A domanda diretta, in conferenza stampa, Anna ha infatti risposto: "Sicuramente il mio tennista perfetto sarebbe forte come Serena (Williams, ndr), intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente anche Federer, per la sua freddezza". Le assenze, in questo caso, fanno rumore.