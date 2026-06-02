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Sinner, McEnroe: "Superman è stato colpito da kryptonite, ma vincerà Wimbledon"

L'ex tennista americano ha parlato del ko dell'azzurro al Roland Garros

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
02 giugno 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner vincerà Wimbledon 2026, parola di John McEnroe. L'ex tennista americano ha commentato non solo l'eliminazione dell'azzurro dal Roland Garros, arrivata al secondo turno per un colpo di calore, ma anche l'exploit di Berrettini, Cobolli e Arnaldi, tutti ai quarti di finale dello Slam di Parigi.

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"Non mi sarei aspettato che gli italiani fossero ancora qui", ha ammesso McEnroe in un'intervista a La Stampa, "d’altra parte Cobolli è la seconda testa di serie più alta in quella parte del tabellone, è un ragazzo che sa quello che fa. È un grande atleta. Poi adoro Berrettini, vederlo tornare dopo tutto quello che ha passato, e potenzialmente contro Flavio potrebbe essere una semifinale".

Poi McEnroe è tornato sul ko di Sinner: "È come se Superman fosse colpito dalla kryptonite, non è divertente giocare in quello stato", ha detto l'ex tennista americano, "io sono stato abbastanza fortunato da non soffrire di crampi, almeno quando giocavo: ora mi capita sempre ed è una sensazione terribile".

"Jannik ha la pelle molto chiara, so che stanno facendo tutto il possibile per trovare una soluzione e comunque era a un game dalla vittoria", ha continuato, "un game in più e oggi staremmo parlando di lui. A volte perdi e non è colpa del tuo avversario, ed è una cosa orribile. In qualsiasi sport". Nessun dubbio però per il prossimo Wimbledon, Slam a cui Sinner arriverà da campione in carica: "Può vincerlo ancora, assolutamente sì".

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