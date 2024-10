Daniil Medvedev 'lavora' un'ora e guadagna 1,5 milioni di dollari. Il russo gioca 69 minuti e perde nettamente contro Jannik Sinner nei quarti di finale del Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione di Riad. In Arabia Saudita, l'azzurro prende a pallate il moscovita con lo score di 6-0, 6-3 in una sfida senza storia. Medvedev viene demolito nel primo set e riesce ad evitare il cappotto nella seconda frazione. Alla fine, conquista 3 game e guadagna 1,5 milioni di dollari per una serata da sparring partner nel ricchissimo show saudita.

In pratica, Medvedev intasca 21.739 dollari per ogni minuto passato in campo, tra racchette schiantate sul cemento e imprecazioni. Il russo, battuto pochi giorni fa da Sinner a Shanghai, anche oggi finisce k.o. contro l'azzurro, complice probabilmente anche un problema alla spalla destra: guai fisici o no, il numero 5 del mondo non marca visita e timbra il cartellino.

Sinner prosegue nel suo strepitoso 2024 e si prepara ad affrontare in semifinale Novak Djokovic. Contro il serbo è sempre una sfida di prestigio ma anche l'aspetto finanziario in questo caso assume un particolare rilievo: chi vince il Six Kings Slams, infatti, incassa 6 milioni di dollari. Non proprio un dettaglio, se si considera che dall'inizio della stagione Sinner ha guadagnato nel complesso 12 milioni di dollari.