Riscaldamento speciale per Jannik Sinner a Miami. Prima della sfida di oggi contro Corentin Moutet, valida per il terzo turno del Masters 1000 americano, il tennista azzurro ha giocato con la figlia di Belinda Bencic. Salutando la tennista svizzera, Sinner si è infatti fermato a 'conoscere' la bambina, strappandole un sorriso.

Jannik with a little kid pic.twitter.com/QtJCNOy7p4 — janniksin archive (@sinnarchive) March 23, 2026

Il numero due del mondo ha scambiato un pallone con la piccola Bencic, abbassandosi a salutarla e passandole una mano tra i capelli. Al momento del saluto con la collega svizzera, la bambina ha alzato la testa rimanendo a guardare Sinner, che si è quindi allontanato diretto al campo.