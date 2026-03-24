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Sinner gioca a calcio a Miami, tifosi a Gattuso: "Convocalo per playoff" - Video

Il tennista azzurro è atteso dagli ottavi di finale contro Michelsen

Sinner a Miami - X
Sinner a Miami - X
24 marzo 2026 | 20.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a Miami gioca... a calcio. Oggi, martedì 24 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale del Masters 1000 americano, allentando la tensione a modo suo. Sinner, che già nel prepartita del match contro Moutet aveva giocato con un bambino, si è riscaldato insieme al suo team giocando a calcio.

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Un video diventato rapidamente virale pubblicato da Tennis Tv mostra infatti Sinner palleggiare con grande qualità prima di passare il pallone a un membro del suo staff, in quella che sembra una vera e propria partitella.

Un modo per riscaldare i muscoli, allenare i riflessi e soprattutto allentare la tensione, a poche ore dal match che potrebbe valere i quarti di finali di Miami. E qualcuno su X manda un messaggio al ct Gennaro Gattuso, atteso dai playoff per i Mondiali 2026: "Convocalo in Nazionale".

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