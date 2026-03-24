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Sinner colpisce Michelsen, tensione a Miami: cos'è successo

Il tennista azzurro sfida l'americano negli ottavi del Masters 1000 americano

Le scuse di Sinner - X
Le scuse di Sinner - X
24 marzo 2026 | 22.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Momento di tensione tra Jannik Sinner e Alex Michelsen a Miami. Oggi, martedì 24 marzo, durante la sfida valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 americano, il tennista azzurro ha colpito involontariamente l'avversario, scusandosi immediatamente con l'americano.

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È successo tutto nell'ottavo game del primo set. Durante uno scambio lungo, Michelsen sbaglia una palla corta chiamando a rete Sinner. L'azzurro lascia quindi partire il dritto in diagonale, ma finisce però sul corpo dell'americano, che si era voltato, rassegnato e consapevole di aver perso il punto. Michelsen si gira quindi istintivamente, sorpreso dal gesto di Sinner.

Immediate le scuse dell'azzurro, che alza le mani e fa capire a Michelsen di non averlo fatto di proposito. Il tutto si conclude con il cenno di assenso dell'americano, che sorride e torna al servizio senza ulteriori polemiche.

 

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