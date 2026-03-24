circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, fair play a Miami: concede un punto a Moutet, cos'è successo

Il tennista azzurro protagonista di un gesto da campione

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
24 marzo 2026 | 01.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fair play Sinner a Miami. Oggi il tennista azzurro ha battuto il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, nel terzo turno del Masters 1000 americano, rendendosi protagonista di un gesto da campione nel corso del secondo set. Durante il quarto game, sul punteggio di 2-1 per l'azzurro, che stava servendo, il giudice di sedia chiama fuori un colpo di Moutet.

CTA

Sinner però si avvicina all'arbitro, andando sotto rete per ammettere di aver sfiorato la pallina prima del rimbalzo oltre la linea e concedendo quindi il punto all'avversario. Da 40-15 per l'azzurro si passa quindi a 30-30, con il Centrale di Miami che applaude il gesto di Sinner.

Moutet invece dal canto suo ha provato a far desistere l'azzurro, arrivando a dire di non volere il punto, ma alla fine ha prevalso il fair play del numero due del mondo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner moutet sinner oggi sinner miami
Vedi anche
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza