È tutto pronto a New York per la nuova formula del torneo di doppio misto degli US Open 2025, che vedrà protagonista Jannik Sinner. Tra le otto coppie ammesse di diritto dagli organizzatori c'è infatti anche quella composta dal tennista azzurro e Emma Navarro, statunitense numero 11 del mondo. Inoltre, sono già state assegnate sei delle otto wild card, di cui una ai campioni in carica del doppio misto a Flushing Meadows, Andrea Vavassori e Sara Errani.

Ci saranno poi Iga Swiatek al fianco di Casper Ruud; Jack Draper con Paula Badosa, che inizialmente doveva fare coppia con il fidanzato Stefanos Tsitsipas, oltre a Elena Rybakina con Taylor Fritz e Carlos Alcaraz con Emma Raducanu e Novak Djokovic, che farà coppia con la connazionale Olga Danilovic. Fresca di ritorno in campo anche Venus Williams, al fianco di Reilly Opelka.

Il torneo di doppio misto si giocherà martedì 19 e mercoledì 20 agosto allo USTA Billie Jean King National Tennis Center, con in palio un montepremi di 1 milione di dollari per la coppia vincitrice. Le 14 squadre annunciate oggi includono otto uomini e sei donne classificati tra i primi 10 in singolare e nove campioni di singolare di tornei del Grande Slam. La lista include anche l'attuale numero 1 del mondo nel doppio femminile Taylor Townsend e Venus Williams, anche e due volte campionessa Slam in doppio misto. Le ultime due wild card verranno definite nei prossimi giorni.

14 teams are IN!



Eight teams have received direct entry and six teams have received wild cards to the US Open Mixed Doubles Championship. The final two wild cards will be announced at a later date. pic.twitter.com/mkAteJDQVT — US Open Tennis (@usopen) July 29, 2025

Queste le 14 coppie delle 16 previste, di cui le prime otto sono ordinate in base alla classifica combinata (tra ATP e WTA) di questa settimana: Emma Navarro e Jannik Sinner; Paula Badosa e Jack Draper; Iga Swiatek e Casper Ruud; Elena Rybakina e Taylor Fritz; Amanda Anisimova e Holger Rune; Belinda Bencic e Alexander Zverev; Jessica Pegula e Tommy Paul; Mirra Andreeva e Daniil Medvedev; Emma Raducanu e Carlos Alcaraz (WC); Madison Keys e Frances Tiafoe (WC); Olga Danilovic e Novak Djokovic (WC); Taylor Townsend e Ben Shelton (WC); Sara Errani e Andrea Vavassori (WC); Venus Williams e Reilly Opelka (WC).

Forfait di Dimitrov

Niente da fare invece per Grigor Dimitrov, che salterà gli US Open 2025. Il tennista bulgaro si sta ancora riprendendo dall'infortunio al torace subito a Wimbledon, quando fu costretto a ritirarsi durante gli ottavi di finale giocati contro Sinner. Il 34enne bulgaro sembrava sul punto di eliminare il numero uno del mondo, dopo aver vinto i primi due set, ma è caduto tenendosi il petto dopo aver servito un ace ed è stato costretto al ritiro.

Il manager di Dimitrov, Georgi Stoimenov, ha dichiarato al sito di notizie di tennis TennisKafe che, avendo subito una lesione parziale del muscolo grande pettorale destro, il numero 20 del mondo non potrà partecipare a New York, dove ha raggiunto i quarti di finale lo scorso anno. Questo forfait segnerà la fine della serie di 58 presenze consecutive di Dimitrov nel tabellone principale di uno Slam, iniziata agli Australian Open del 2011.