Jannik Sinner si prepara all'esordio al Roland Garros 2025. Il tennista azzurro sfiderà oggi, lunedì 26 maggio, il francese Arthur Rinderknech, numero 75 del mondo nel primo turno del torneo di Parigi, secondo Slam della stagione dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Nel mezzo c'è stata la sospensione per tre mesi per il caso Clostebol e il ritorno in campo agli Internazionali d'Italia, dove Jannik ha raggiunto la finale prima di essere battuto da Carlos Alcaraz, secondo nel ranking Atp e campione in carica al Roland Garros.

A che ora gioca Sinner

La sfida tra Sinner e Rinderknech è in programma oggi, lunedì 26 maggio, e cadrà nella fascia serale del Roland Garros, con l'inizio del match che non sarà prima delle ore 20.15.

Sinner-Rinderknech, dove vederla in tv

Sinner-Rinderknech, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+.