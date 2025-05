Il numero uno al mondo sarà allo stadio per la finale di Coppa Italia. Ecco dove nasce la passione per la sua squadra del cuore

All’Olimpico ci sarà anche Jannik Sinner. Messo in tasca il pass per i quarti degli Internazionali di Roma, il numero del tennis mondiale andrà a godersi la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. In attesa della sfida di domani, giovedì 15 maggio, contro Ruud. Ma come nasce la passione del fuoriclasse azzurro per i colori rossoneri?

Perché Sinner tifa Milan?

Sinner ha abbracciato il milanismo a Bordighera, ai tempi degli allenamenti al Piatti Tennis Center. ‘Colpa’ di un compagno di stanza tifoso sfegatato, capace di trasmettergli in breve la passione per la squadra e i giocatori. Negli anni, Jannik ha poi ribadito l’interesse per il calcio e il tifo per il Milan a più riprese. Tra visite a Milanello, foto con lo storico capitano Paolo Maldini, partite di Champions viste da ospite d’onore e (ovviamente) i cori della Curva Sud.

Il legame tra Sinner e il Milan è vivo anche sui social. Dopo i grandi risultati sportivi dello scorso anno, dal primo Slam (l’Australian Open) al numero uno del ranking, passando per la Coppa Davis con i compagni azzurri, gli account social dei rossoneri sono sempre stati i più tempestivi a congratularsi con Jannik. Ma la curiosità è che il Milan si congratulò con lui anche in tempi non sospetti, nel 2020, per il primo titolo Atp messo in bacheca (il torneo 250 di Sofia).

Nel dicembre 2021, poi, c’è stato il primo incontro a Milanello. Sinner visitò il centro sportivo con una racchetta, lasciata in omaggio prima di scattare qualche foto ricordo con Paolo Maldini e Sandro Tonali. Dalla sua, il club rossonero ringraziò con una maglia numero 10 personalizzata. E non banale, visto che pochi mesi dopo sarebbe diventata quella del diciannovesimo scudetto.

Sinner e il Milan agli Internazionali

C’è poi un aneddoto che lega Jannik, gli Internazionali e il Milan. Nel 2022, Sinner fece sentire il suo supporto ai rossoneri dal centrale del Foro Italico in settimane infuocate per la corsa scudetto con l’Inter. Dopo il derby vinto contro l’amico interista Fognini, l'azzurro salutò i tifosi e poi con un pennarello scrisse “Forza Milan” sulla telecamera, chiudendo il siparietto con un sorriso per gli ottavi appena agguantati nel torneo. Pochi giorni prima della vittoria del campionato del Milan a Reggio Emilia.

Prima dell’Olimpico, Sinner si è già visto qualche volta anche a San Siro. Il 28 novembre 2023 salutò per esempio un Meazza tutto esaurito per la sfida di Champions tra i rossoneri e il Borussia Dortmund. Quella sera, Sinner conobbe anche lo stato maggiore del club, scambiando due chiacchiere con il numero uno del fondo RedBird Gerry Cardinale, l’ad Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Quella sera, lo stadio lo acclamò a gran voce tra i cori e Jannik rispose con un sorriso caloroso. Per la finale di Coppa Italia, potrebbe ripetersi la scena. (di Michele Antonelli)