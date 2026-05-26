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Roland Garros, allerta gialla a Parigi: il caldo vero avversario di Sinner

Il tennista azzurro debutta oggi contro Tabur al primo turno

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
26 maggio 2026 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allarme caldo a Parigi. Oggi, martedì 26 maggio, Jannik Sinner debutta al Roland Garros 2026 contro il padrone di casa Clement Tabur nel primo turno dello Slam parigino con l'incognita legata alle elevate temperature che stanno colpendo la capitale francese. Météo-France, per conto dell'Ile-de-France, ha infatti diramato un'allerta gialla visto l'inasprirsi ulteriore delle condizioni meteo.

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Le previsioni meteo promettono infatti un anticipo d'estate con temperature massime che superano i 30 gradi: un record per la Francia nel mese di maggio. Già oggi, in realtà, si candida per diventare una delle giornate più calde mai osservate nel paese nel mese in corso, con la temperatura a Parigi che si attesta sui 32 gradi.

Al Roland Garros, i due campi principali - Philippe Chatrier e Suzanne Lenglen - sono dotati di tetto mobile che si chiude in 15 minuti e consente di giocare anche in caso di pioggia. Nei match serali, la trasformazione dei campi in 'indoor' consente di giocare fino a tarda ora in condizioni stabili.

E proprio l'orario serale, in cui debutterà Sinner, potrebbe quindi diventare il più ambito in queste giornate caratterizzate da temperature roventi. L'Atp, che non organizza i tornei dello Slam, ha varato nuove norme per tutelare la salute dei giocatori: cooling break di 10 minuti se la temperatura supera i 30 gradi, ipotesi di sospensione se sale oltre i 32.

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