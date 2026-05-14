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Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro sfida il russo nei quarti degli Internazionali

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
14 maggio 2026 | 06.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all'esordio, Popyrin al secondo turno e vinto il derby italiano con Pellegrino al terzo. Rublev invece ha eliminato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.

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Sinner-Rublev, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Rublev è in programma oggi, giovedì 14 maggio, alle 13. I due tennisti si sono affrontati in ben dieci precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 7-3. Quattro confronti diretti sono andati in scena sulla terra battuta. Sul rosso, Sinner ha uno score di 3 vittorie e 1 sconfitta. L'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set.

Sinner-Rublev, dove vederla in tv (in chiaro)

Sinner-Rublev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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