Jannik Sinner si aggiudica il 'punto del torneo' nel match con Holger Rune, negli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Nel terzo game del terzo set, il numero 1 del mondo annulla una palla break al termine di uno scambio stellare di 37 colpi.

Jannik Sinner wins the POINT OF THE TOURNAMENT against Holger Rune at the Australian Open



Both guys immediately kneel over in exhaustion when the point is done.



Giving every last drop of energy.



Can’t ask more from these two… stunning effort.



