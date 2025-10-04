Buona la prima per Jannik Sinner a Shanghai. Il numero 2 del ranking Atp, campione in carica nel Masters 1000 cinese, inizia con un successo convincente il suo percorso di difesa del titolo nel secondo turno del torneo. Contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 in classifica, il successo arriva in due set (doppio 6-3) in un'ora e 38 minuti di gioco. Jannik se la vedrà ora contro l’olandese Tallon Griekspoor nel terzo turno e tornerà in campo domani.

"Sono contento di essere riuscito a superare questa partita. Daniel mi aveva battuto l'ultima volta che ci siamo incontrati. Ho cercato di servire bene nei momenti importanti - ha detto Jannik al termine della sfida -. Sapevo che sarebbe stata dura, ho avuto poco tempo per adattarmi. Spero di riuscire ad alzare il livello".

L'altoatesino ha commentato anche il gran caldo di Shanghai: "Tutto è diverso qui, è anche più umido. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra allenarsi e stare bene dal punto di vista fisico, conservare energie. Ne servono molte".

Sinner-Altmaier 6-3 6-3

Jannik arriva dalla finale dominata contro Tien a Pechino. E contro il tedesco, la musica non cambia. L’azzurro strappa il primo break nel terzo game, grazie a diversi errori dell'avversario, e il match si mette subito in discesa. Decisivo l’ottavo gioco, in cui il numero 2 del ranking Atp annulla due palle del controbreak. La prima dopo un lunghissimo scambio sul 40-30 per Altmaier, che sbaglia clamorosamente la risposta su una palla corta impeccabile di Sinner. Sul 40-40, il tedesco non cede e guadagna una nuova palla break dopo un dritto impreciso dell'azzurro. Nel momento più delicato del match è però ancora impreciso e a quel punto Jannik non perdona, conquistando il game e chiudendo il primo set sul 6-3 in 44 minuti, dopo aver agguantato in scioltezza il secondo break.

Nel secondo set la musica non cambia. Sinner è un martello, Altmaier va fuori giri con il rovescio e dopo 14 minuti di gioco si ritrova sotto 3-0, con un break strappato da Jannik nel secondo game. Il tedesco cerca di forzare il dritto in maniera esasperata, ma la scelta non premia: Sinner prende il largo e la chiude sul 6-3 6-3 nonostante il ruggito d'orgoglio del tedesco, che resta aggrappato al match fino agli ultimi punti.