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Roland Garros, Tabur ha paura di Sinner: "Era l'unico che non volevo incontrare"

Il tennista francese sfiderà l'azzurro nel primo turno dello Slam parigino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
26 maggio 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clement Tabur ha 'paura' di Jannik Sinner. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro esordisce al primo turno del Roland Garros 2026 sfidando proprio il francese, numero 171 del mondo, nel tabellone principale grazie a una wild card. "Quando ho visto il sorteggio ho provato una sensazione strana. Inizialmente mi sono sentito profondamente deluso: era l’unico avversario che non volevo incontrare e invece mi è capitato proprio lui", ha raccontato Tabur a L'Equipe.

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"Poi, parlando con il mio team, mi sono reso conto dell’importanza dell’evento e ho realizzato che sarà una cosa pazzesca. Il mio unico augurio è di non avere rimpianti", ha continuato presentando quindi la sfida con Sinner, "Ho visto giocare Jannik solo due volte di persona: in allenamento a Melbourne, ed è impressionante".

"Colpisce la palla con una forza incredibile e fa solo colpi vincenti. Quando lo guardo giocare, mi sento male; mi sembra che per lui sia troppo facile", ha continuato Tabur, "chissà se avrò la stessa sensazione quando lo affronterò. Sarà interessante capire quali sono i miei punti deboli e dove devo migliorare di più".

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