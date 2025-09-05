circle x black
Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik - Video

L'emittente Espn accosta l'azzurro al cyborg della saga di film interpretati da Arnold Schwarzenegger

06 settembre 2025 | 00.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Pronti a guardare il Terminator?". Jannik Sinner si guadagna un nuovo soprannome, a sentire l'emittente americana Espn. La principale tv 'all sport' degli Stati Uniti presenta la seconda semifinale degli US Open 2025, con l'azzurro in campo contro il canadese Felix Auger Aliassime.

"Congratulazioni a Carlos Alcaraz, siamo pronti a guardare il Terminator", dice Elle Duncan lanciando l'edizione di Sportscenter, lo storico notiziario di Espn che va in onda tra la prima semifinale, vinta dallo spagnolo Carlos Alcaraz contro il serbo Novak Djokovic, e il match di Sinner. L'azzurro viene accostato al cyborg della saga di film interpretati da Arnold Schwarzenegger.

jannik sinner sinner us open sinner oggi tv
