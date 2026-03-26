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Sinner piazza il break, Tiafoe si infuria e spacca la racchetta

L'americano ha avuto un gesto di nervosismo durante il secondo set di Miami

Frances Tiafoe - Ipa/Fotogramma
Frances Tiafoe - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 19.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Furia Frances Tiafoe a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista americano ha sfidato Jannik Sinner nei quarti del Masters 1000 di Miami, sfogando tutta la sua frustrazione nel corso del secondo set. Fin dai primi fame del primo set è infatti venuta fuori la differenza di livello tra i due, con Sinner che ha lasciato le briciole a Tiafoe e ha portato a una reazione rabbiosa dell'americano.

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Succede tutto al termine del terzo game del secondo set, quando Sinner riesce a piazzare il break. L'azzurro sale subito di livello in risposta e si prende due palle break: Tiafoe le annulla entrambe prima sfruttando un errore di Sinner e poi trovando un ace. Ai vantaggi però il numero due del mondo si prende un'altra chance e questa volta non sbaglia, andando così avanti nel secondo set.

La reazione di Tiafoe è rabbiosa. L'americano prima del cambio di campo sfoga la sua frustrazione gettando la racchetta contro il cemento di Miami, spaccandola.

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