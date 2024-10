Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37' conquistando il settimo titolo dell'anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne altoatesino si aggiudica la quarta sfida in 8 confronti diretti con il 37enne serbo, che deve ancora vincere un torneo nel 2024 e manca l'appuntamento con il 100esimo titolo della sua straordinaria carriera.

Il match

Il primo set scivola via all'insegna del dominio del servizio. Chi si presenta alla battuta non concede più di 2 punti all'avversario: nessuna traccia di palle break, nessun vero momento critico. Al massimo, si deve rimediare allo 0-30 iniziale come capita a Sinner nel corso del decimo game. L'epilogo al tie-break è inevitabile e nel momento chiave l'azzurro cambia decisamente marcia. Il numero 1 del mondo scappa sul 4-0, resiste al ritorno del serbo (5-3, 6-4) e chiude con lo score di 7-4 prendendosi il primo parziale in 56' grazie anche a 6 ace.

Il copione comincia a cambiare in avvio di secondo set. Djokovic è costretto ai vantaggi nel suo primo game di servizio e poi, sotto 1-2, concede le prime 2 palle break dell'incontro. Il serbo annulla la prima con un ace ma si arrende sulla seconda: Sinner strappa e allunga 3-1. Djokovic cerca di rimanere agganciato al match ma l'azzurro è sostanzialmente ingiocabile sul proprio servizio (5-2). Il numero 1 del mondo chiude 6-3: trionfa a Shanghai e prosegue nella sua stagione strepitosa.